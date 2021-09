Fiuk e Thaísa Carvalho assumem namoro

Com relacionamento iniciado antes do BBB21, cantor e atriz confirmam que estão juntos.

Fiuk, de 30 anos, e a atriz carioca Thaísa Carvalho, de 23, assumiram o namoro neste fim de semana. Familiares e amigos próximos do casal já sabiam do relacionamento, confirmado para Quem neste domingo (19).

No sábado (18), eles demonstraram mais uma evidência do romance ao compartilhar fotos do mesmo almoço. Na ocasião, estavam presentes a irmã e os pais de Thaísa. “Almoço em família”, postou a irmã, marcando os perfis dos presentes. Questionado sobre seu status nas redes sociais, ele afirmou: “Namorando”.

No início de setembro, eles viajaram para um fim de semana romântico em uma cabana de luxo, no interior de São Paulo. Nas folgas dos ensaios do quadro Show dos Famosos, o ator e cantor nem sempre ter retornado para Alphaville e se encontra com a namorada no apartamento por assinatura onde ela mora na cidade de São Paulo.

A atriz e influencer, que era fã do cantor desde a pré-adolescência, engatou um relacionamento com ele em 2020, fez posts no Instagram Stories que evidenciaram estar no mesmo local que o ator e cantor.

Durante o período que passou confinado no BBB21, Fiuk optou por não definir seu status de relacionamento ao participar da atração da TV Globo. No entanto, deu pistas durante sua permanência no reality show — ele foi finalista da edição –, de que tinha “uma pessoa especial” do lado de fora. No Dia dos Namorados, Fiuk, quase dois meses após o fim do BBB21, afirmou em live com a irmã mais velha, Cleo, que não se considerava 100% solteiro.

Capa de Quem em maio, ele também falou sobre a vontade de formar um família. “Não vou negar que estou com trintão e é um sonho que eu tenho. Ficava brincando, brincando, brincando, mas com aquele fundinho de verdade. Estou com vontade, sim. Quero ter uma família logo. Às vezes, comentavam comigo esse negócio dos 30 anos e achava bobagem esse negócio de idade. Confesso que aos 29, virando para 30, comecei a pensar.”