Fisioterapeuta atropela e mata menina de 11 anos no trecho da BR-364 entre Tarauacá e Feijó

Fisioterapeuta atropela e mata menina de 11 anos no trecho da BR-364 entre Tarauacá e FeijóUm acidente de trânsito envolvendo a fisioterapeuta Úrsula Prado, ex-esposa do médico Rodrigo Damasceno acabou tirando a vida de uma menina de 11 anos no início da noite de domingo, 5, na BR-364, no trecho entre os municípios de Tarauacá e Feijó, interior do Acre. Úrsula fugiu do local sem prestar socorro à criança.

A menina morreu no local do acidente de acordo com os policiais que atenderam a ocorrência. A motorista, Úrsula Prado já foi identificada e deve ser ouvida na delegacia na próxima quarta-feira (8).

O veículo já foi deixado na delegacia pelos familiares de Úrsula, onde passará por perícia.

A motorista está em estado de choque com a situação. “Familiares dela foram à delegacia e falaram que ela está muito abalada com o acidente”, disse o delegado Valdinei Soares, que conduz as investigações.