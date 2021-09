Fiocruz mantém tendência de queda nas Síndromes Respiratórias em Rio Branco

- Publicidade-

O Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira (15), mostra o Brasil com sinal de queda nos casos notificados de Síndrome Respiratória Aguda (SRAG) na tendência de longo prazo (últimas seis semanas) e estabilidade no curto prazo (últimas três semanas).

Apenas duas das unidades federativas apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo − Espírito e Pernambuco − com valores relativamente baixos. O Acre segue com tendência de redução no médio e longo prazos.

Nas capitais observa-se que duas das 27 apresentam sinal de crescimento na tendência de longo prazo (últimas seis semanas): Plano Piloto e arredores de Brasília e Florianópolis.

Em Rio Branco e 11 capitais observa-se sinal de queda na tendência de longo prazo: Aracaju, Boa Vista, Campo Grande, Cuiabá, Curitiba, Goiânia, João Pessoa, Manaus, Palmas, Porto Alegre, Rio Branco e Rio de Janeiro. Além disso, uma capital apresenta sinal de crescimento apenas na tendência de curto prazo (últimas três semanas): Porto Velho.

Doze capitais apresentam sinal de estabilização nas tendências de longo e curto prazo: Belém, Belo Horizonte, Fortaleza, Macapá, Maceió, Natal, Recife, Salvador, São Luís, São Paulo, Teresina e Vitória. A maioria das capitais encontra-se em macrorregiões de saúde com nível alto ou superior, embora diminuindo gradativamente. Das 27, 2 integram macrorregiões de saúde em nível epidêmico (Macapá e São Luís), 18 integram macrorregiões de saúde em nível alto (Aracaju, Belém, Boa Vista, Cuiabá, Florianópolis, Fortaleza, João Pessoa, Maceió, Manaus, Natal, Palmas, Porto Alegre, Porto Velho, Recife, Rio Branco, Salvador, Teresina e Vitória), 6 em nível muito alto (Belo Horizonte, Brasília, Campo Grande, Curitiba, Rio de Janeiro e São Paulo), e 1 em nível extremamente alto (Goiânia).