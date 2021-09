Financiar imóvel pela Caixa ficará mais barato em outubro

Enquanto a maioria dos bancos está aumentando a taxa de juros em diversas modalidades de financiamento, a Caixa Econômica Federal divulgou nesta última quinta-feira (16) que reduzira os juros de uma modalidade de financiamento habitacional, a que é atrelada à poupança.

Segundo a Caixa Econômica, atualmente a taxa é de 3,95% ao ano mais o rendimento da caderneta de poupança, contudo, o mesmo será reduzido em 0,4 ponto percentual e será disponibilizada em outubro com taxa de 2,95% ao ano.

Medida começa a valer em outubro

Segundo a Caixa, a nova taxa de juros de 2,95% ao ano entrará em vigor no dia 18 de outubro. Vale lembrar que o corte no crédito imobiliário já havia sido anunciado por Pedro Guimarães, Presidente da Caixa no início dessa semana. Contudo, a redução se restringiu a somente uma modalidade de financiamento ao qual o banco oferece.

O reajuste e redução na taxa de juros vai totalmente contra a movimentação das demais instituições bancárias que começaram a elevar a taxa de juros em meio às últimas altas da Selic (taxa básica do país).