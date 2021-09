Final do The Voice Kids tem discussão no palco, campeão improvável e invasão: “Vão tremer na cadeira”…

- Publicidade-

Surpreendendo um total de zero pessoas, Michel Teló foi o grande campeão do The Voice Kids desse domingo. Já são seis vezes que ele leva o troféu se considerar sua participação na versão adulta.

O ruivinho Gustavo Bardim se consagrou como o grande campeão e fez Michel Teló ficar no topo mais uma vez. Nas redes sociais Nas redes sociais não faltaram internautas brigando por conta da vitória do sertanejo. Muitos alegaram que outras crianças mereciam levar Mas, a maior parte do público gostou de Bardim e assim o consagrou.

Boninho participou dos bastidores e invadiu o palco do The Voice Kids. Ele iniciou uma discussão com os técnicos e brincou com o fato de Teló levantar mais uma vez o prêmio. “Teló, seis vezes? Aí você vai ser o quinto técnico e eles vão tremer na cadeira”, comentou o marido de Ana Furtado se referindo a edição adulta do programa do programa que estreia no próximo mês.

Sobre isso ele respondeu na esportiva. “Eles têm a prioridade completa de virar a cadeira e eu fico lá atrás administrando, olhando. Aí eu acho que o ‘peguei’ pra mim é justo”, disse Michel Teló. Entrando no clima, Brown disse que está pronto. “Meu time está muito bem preparado e ligado nesse estrategista, estrela positiva e um grande campeão’”, disse ele.

GUSTAVO BARDIM CAMPEÃO.

Com mais de 65% dos votos, Gustavo Bardim ganhou o The Voice Kids de 2021. Além de um contrato com a Universal Music, ele também levou para casa um prêmio de R$ 250 mil.

Muito emocionado com a conquista, o ruivinho deixou seu recado: “Eu quero agradecer a Deus por tudo, tudo, tudo o que aconteceu aqui comigo! É um prazer incrível cantar aqui, e esse troféu não é só meu: é de todas as crianças”.