Fim do Auxílio Emergencial e saque da quinta parcela

Desde o início da pandemia, o governo precisou distribuir benefícios para o amparo da população, em especial da mais carente que foi duramente afetada pela crise econômica trazida Covid-19. O Benefício que teve maior destaque durante a pandemia foi o Auxílio Emergencial, ele é pago em forma de parcelas e vamos te mostrar quais as datas de saque da quinta parcela.

Fim do Auxílio Emergencial

Antes de falarmos sobre o saque da 5º parcela vamos primeiro falar sobre o encerramento do Auxílio Emergencial. Desde o início da pandemia da Covid-19 o benefício foi por diversas vezes prorrogado, no entanto, o presidente da república, Jair Bolsonaro (sem partido), já deixou claro a inviabilidade de uma nova prorrogação, segundo ele o Brasil já chegou ao teto do endividamento, então isso não será possível.

Se tudo sair como o planejado, o Auxílio Emergencial terá sua última parcela paga no mês de outubro deste ano, mas mesmo que este benefício se encerre, o governo está empenhado na ampliação do Bolsa Família para amparar a população mais vulnerável.

Quinta parcela do Auxílio Emergencial

O auxílio teve o saque de sua quinta parcela liberada para os beneficiários que não tem direito ao Bolsa Família há dez dias, no primeiro dia do mês e terminará no dia 20 de setembro. É importante lembrar que as datas para o recebimento do Auxílio Emergencial destinado a beneficiários e não beneficiários do Bolsa Família difere, então vamos ver primeiro para não beneficiários.

Calendário para o saque da quinta parcela destinada ao público geral

Da mesma forma com as parcelas já recebidas anteriormente, o saque é liberado de forma gradativa, confira abaixo.

Vale ressaltar que mesmo que o dinheiro não seja possível sacar o dinheiro antes dessa data, você ainda pode fazer o uso do aplicativo “Caixa Tem”, com ele você pode realizar pagamento de boletos, compras online e algumas contas fixas.

Calendário do pagamento da 6º parcela do Auxílio Emergencial para beneficiários do Bolsa Família

Os cidadãos que se enquadram nessa parcela da sociedade recebem o Auxílio Emergencial junto com o Bolsa Família, eles também podem fazer o saque do benefício assim que ele é depositado, no entanto, eles também podem utilizar o aplicativo Caixa Tem para fazer movimentações.

Devido ao fato de as parcelas serem recebidas juntamente ao Bolsa Família, essa parte da população já teve acesso à quinta parcela do auxílio, e ainda esse mês receberam a 6º parcela, confira o calendário abaixo.