FEMINICIDIO: Levantamento aponta que 62% da mulheres foram vítimas de feminicídio no Acre

Foi divulgado um estudo sobre feminicídio no Acre lançado pelo Ministério Público Estadual na última quarta-feira, 31,

Nele, detalha as características da violência contra a mulher nos 22 municípios acreanos. Os dados são referentes ao que foi registrado nos últimos três anos (2018, 2019 e 2020).

Os dados mostram que o Acre sempre lidera o ranking nacional de feminicídio no Brasil. Em 2018, a taxa no estado foi de 3,8%, enquanto a nacional foi de 1,2. Em 2019, a taxa acreana pelo crime foi 2,5% e a nacional 1,2. Em 2020, o estado se manteve com 2,5% e a taxa nacional em 1,2%.

Dos 22 municípios acreanos, 14 apresentaram ao menos uma vítima de feminicídio nos últimos três anos. As cidades com maior incidência do crime são Rio Branco e Tarauacá, com 17 e 4 casos, respectivamente.

Dados do Observatório de Análise Criminal do Núcleo de Apoio Técnico (NAT) do MPAC apontam que 62% das mulheres vítimas tinham entre 14 e 34 anos. Consta ainda que 59% das mulheres eram mães e 47% órfãs.