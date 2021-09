Feijó está entre os municípios que mais exploraram madeiras na Amazônia

- Publicidade-

Dados de um estudo coordenado pela Simex, que é composta por organizações de pesquisa ambiental como Imazon, Idesam, Imaflora e ICV mostrou que Feijó, município distante 362 quilômetros de Rio Branco, está entre os 10 que mais que mais exploraram a atividade madeireira. São 13.037 hectares destinados a esta atividade, ocupando o 9º lugar no ranking. Aripuanã, no Mato Grosso, lidera com 30.666 hectares destinadas à exploração.

O estudo compreende o período de agosto de 2019 a julho de 2020 e foi baseado em imagens de satélite. Em todo o País, 464 mil hectares são destinados à exploração de madeiras, sendo que mais da metade concentra-se no Mato Grosso.

Uma notícia boa para o Acre é que não há exploração de madeiras em áreas indígenas como acontece em outros estados pesquisados. Também não há exploração em unidades de conservação integral e nem em unidades de uso sustentável.



O Acre ocupa o 5º lugar entre os estados. São 27.455 hectares utilizadas pela atividade da madeira, o que corresponde a 5,9% da área total do estado. Em primeiro está o Mato Grosso com 50,8%, Amazonas 15,3%, Rondônia 15%, Pará 10,8%, Acre 5,9%, Roraima 2%, Amapá 0,2%.