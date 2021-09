Famosos lamentam a morte de Sérgio Mamberti aos 82 anos

- Publicidade-

Conhecido por interpretar Dr. Victor em “Castelo Rá-tim-bum”, Sérgio Mamberti, de 82 anos, morreu na madrugada desta sexta-feira (3), em São Paulo. As informações foram confirmadas por Carlos Mamberti, filho do ator, ao G1.

O artista estava intubado, em decorrência de uma infecção nos pulmões e faleceu com vítima de falência múltipla dos órgãos. Em julho, Sérgio já havia sido hospitalizado para tratar uma pneumonia e chegou a ficar em uma Unidade Terapia Intensiva (UTI). No entanto, após 15 dias, se recuperou e recebeu alta médica.

Uma carreira brilhante

Entre os papéis de destaque, o ator atuou em “A diarista” e “Os normais”, ambos da TV Globo. Já o trabalho mais recente foi estrelar em “3%”, série nacional da Netflix. Já 2019, esteve ao lado de Rodrigo Lombardi em “Um panorama visto da ponte”.

No cinema, fez sua estreia em 1966, com a comédia “Nudista à força”. Na sequência, engatou outras produções poderosas. Importante nome no cenário cultural, ele chegou a abrigar artistas como “Novos Baianos”, “Asdrúbal Trouxe Trombone” e “The Living Theatre” em sua casa.

Em abril deste ano a autobiografia intitulada de “Sérgio Mamberti: O Senhor do Meu Tempo”, chegou às lojas revelando sua bissexualidade. Na obra, o artista fala sobre dois amores que teve ao longo da vida, sendo um homem e uma mulher.

De início, ele se casou com Vivian Mehr, sua melhor amiga e teve três filhos. Em 1980, aos 37 anos, ela faleceu. Já em uma viagem pelo Brasil com uma peça de teatro, o ator conheceu Ednaldo Torquato, com quem viveu por 37 anos em uma relação de cumplicidade, respeito e carinho. Ele morreu em 2019, aos 62 anos.