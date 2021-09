Familiares e amigos da professora aposentada Maria das Graças dão último adeus em Cruzeiro do Sul

- Publicidade-

A professora Maria das Graças de Almeida Rocha, faleceu na manhã dessa quarta-feira (01), em Rio Branco. Ela é irmã da deputada Perpétua Almeida e de Fátima, Teresa Cristina (Teresinha), Bernadete e Manuela e mãe do Tenente da Polícia Militar Franciney Almeida e seus irmãos Jorge Luiz, Altamiro, Antônio, Marcos, Tadeu, Neila, Neire e Daniela.

Natural de Porto Walter dona Graça estava com 68 anos completados no dia 03 de fevereiro, é filha do saudoso casal Francisco Batista de Almeida, popular Jararaca e da senhora Maria de Lourdes, quinta de 15 filhos e a mais velha das mulheres. A família morava em Cruzeiro do Sul há muitos anos e atualmente ela residia no sítio da família.

Dona Graça com o esposo e os filhos: bela família

O velório está acontecendo na Igreja de Santa Júlia, no bairro da Escola Técnica e o sepultamento ocorreu às 15:00 horas desta quinta-feira.

Em seu perfil no Facebook, Perpétua publicou um texto.

“Será que você tinha noção, antes de partir, da dor que deixaria, da confusão que ficaria nas nossas cabeças e corações? Mana, eu nem sei o que dizer, ou o que eu estou sentindo, só sei que dói muito…”, escreveu.

“Vai em paz, mana, papai e mamãe te esperam. Que Deus te acolha e NªSª te cubra com seu manto sagrado. Vou abraçar muito teus filhos e netos, para vê se consigo diminuir a dor e a saudade que eles terão de tu. Te amo pra sempre”, finalizou. Nas redes sociais muitas mensagens de condolências.