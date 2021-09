Família tem casa invadida por água de esgoto

- Publicidade-

Após a forte chuva da última segunda-feira, 27, uma família, moradora da rua Empresa, bairro Isaura Parente, teve a casa invadida por água e dejetos vindos do esgoto.

De acordo com a dona de casa, Naiara Oliveira, foi tudo muito rápido e a inundação tomou conta do quintal e da casa. “Começou a chover e levei minha filha para o quarto, quando voltei já estava entrando na cozinha e subindo rapidamente, precisamos entrar nas águas sujas para tirarmos alguns utensílios”.

Nossa equipe entrou em contato com a assessoria do Depasa que nos informou que uma equipe irá no local ainda essa semana.

NOTA RETORNO

Situação já informada ao setor responsável. Ainda esta semana uma equipe do Depasa irá ao local realizar a vistoria, e caso seja constatado que o problema decorre da rede de esgotamento sanitário do Depasa, programará a intervenção necessária.