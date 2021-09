Família entra na Justiça e pede que policial penal que matou a mulher no AC não tenha direito a herança

Ainda conforme a ação, atualmente existe um inventário e partilha em trâmite na Vara de Registro Públicos, Órfãos e Sucessões e de Cartas Precatórias Cíveis de Rio Branco, mas que depende de sentença declaratória de exclusão do policial, que é herdeiro, para que seja finalizado.

Erlane foi morta com um tiro na cabeça em março do ano passado na casa do casal, no bairro Estação Experimental, na capital. O casal brigou depois de chegar da casa de um amigo. O acusado foi condenado pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil e por feminicídio.