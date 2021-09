Facção diz que Bebezão agiu sozinho na morte de Genagila e afirma que dará resposta

- Publicidade-

Facção diz que Bebezao agiu sozinho na morte de Genagila e afirma que dará resposta

Uma carta que circula nas redes sociais, que seria do Conselho de uma facção do Vale do Juruá, afirma que o grupo não determinou, nem tem envolvimento na morte da jovem Genagila Nascimento. Ela foi encontrada morta domingo, 19, com as mãos amarradas, um tiro no coração e enterrada na lama em um ramal de Mâncio Lima.

O homicídio teria sido ordenado por Bebezao, de dentro da penitenciária de Cruzeiro do Sul. O crime segundo a Polícia Civil foi cometido por Gleisson Nascimento, o Pico. As provas segundo a polícia são fartas contra ele, incluindo o rastreamento feito por meio da tornozeleira eletrônica que ele usava quando esteve no mesmo local onde o corpo de Genagila. Em seguida ele rompeu o equipamento.

A carta deixa claro que o presidiário acusado de ser o mandante, o Bebezão, não pertence a facção e que darão resposta a altura para o caso.

Veja a carta na íntegra

-PRIMEIRAMENTE UM FORTE E LEAL ABRAÇO A TODOS QUÊ FRECHA COM O CERTO-

–ATRAVÉZ DESSE INFORMATIVO O CONSELHO DO COMANDO VERMELHO VEM DEIXA BEM CLARO PRA TODAS NOSSA SOCIEDADE DO VALER DO JURUÁ, QUE ESTÁ ROLANDO VÁRIAS CONVERSAS SOBRE O ASSACINATATO DA (NAGILA LIMA) OCORREU EM NOSSA CIDADE…VIEMOS DEIXA BEM CLARO PRA TODA SOCIEDADE Q NOSSA ORGANIZAÇÃO NÃO CONPAQUITUA COM ESSAS PATIFARIAS. O MESMO QUE TA SENDO ACUSANDO COMO MANDANTE CONHECIDO COMO (BEBEZÃO) NOSSA ORGANIZAÇÃO VEM DEIXA BEM CLARO PRA TODA NOSSA SOCIEDADE QUE O MSM NÃO FAZ PARTE DE NOSSA ORGANIZAÇÃO, SE O MSM FIZESSE NÓS NÃO ADIMITIMOS ESSAS CONDUTAS DE NINGUÉM NÃO EM PORTA QUEM SEJA NÓS NUNCA VAMOS CONPAQUITUA CM O ERRO SAMOS O CERTO, QUEREMOS DEIXA BEM CLARO QUE NOS O COMANDO VERMELHO DO VALE DO JURUÁ VAMOS DA NOSSO APOIO TOTAL A OS FAMILIARES E QUE VAMOS DA A RESPOSTA A ALTURA ENSIMA DESSA PATIFARIA QUE ACONTECEU NA NOSSA QUEBRADA-

-ESPERO QUE TENHA FICADO BEM CLARO SEM ACARRETAMENTO DE DÚVIDAS…FORTE CINCERO ABRAÇO NO CORAÇÃO DE CADA UM.-

-ASS: CONSELHO DO VALE DO JURUÁ✍🏻-