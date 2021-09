Exército emite nota sobre incidente ocorrido com soldado na tarde deste Sábado

- Publicidade-

Confira a nota na íntegra:

O 7° Batalhão de Engenharia de Construção – “Batalhão Barão do Rio Branco”, informa que, na tarde deste sábado (11), o Soldado do Efetivo Variável Carlos Victor de Matos Silva, pertencente ao efetivo desta Organização Militar, quando de serviço de sentinela da guarda, durante seu quarto de hora, efetuou um disparo acidental de fuzil 7,62mm, sendo atingido no peito, do lado direito.

De imediato foi acionado o Samu e o médico de sobreaviso do 7º BEC, sendo o soldado encaminhado para o Pronto Socorro de Rio Branco.

O militar não corre risco de morte e os médicos do 7º BEC estão acompanhando o caso. O Comando do 7° BEC está prestando todo apoio à família do militar e instaurou um procedimento investigatório para apurar as circunstâncias do acidente.

Seção de Comunicação Social do 7° Batalhão de Engenharia de Construção.