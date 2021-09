Exclusivo: homem é agredido a pauladas e jogado da passarela Joaquim Macedo

- Publicidade-

Um homem identificado como Vonivon Ferreira da Silva foi agredido a pauladas e depois jogado de cima da Passarela Joaquim Macedo. O fato aconteceu na tarde desta terça-feira (28) na região central de Rio Branco e chocou as pessoas que presenciaram o crime.

A vítima passava pela passarela quando foi abordada por dois homens que estavam com pedaços de madeira. Após ser agredido na cabeça o homem foi jogado dentro do rio Acre e ficou desacordado por cerca de 5 minutos até ser socorrido por um pescador.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas. Vonivon foi encaminhado ao Pronto Socorro com suspeita de fratura numa das pernas.

Guarnições da Polícia Militar fizeram buscas na tentativa de encontrar os suspeitos, mas ambos não foram encontrados.