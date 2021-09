EXCLUSIVO: Carro fura o pneu e mulher dá a luz a gêmeas num carro particular e, também, na viatura do SAMU, em um Ramal da Transacreana

- Publicidade-

O casal de agricultores estava a caminho da maternidade, na noite deste sábado, 4, quando o pneu do veículo furou, em um ramal na Transacreana, e no momento em que o pai foi realizar trocar, a mãe, Edilene Pereira de Lima, 35 anos, entrou em trabalho de parto.

O SAMU foi acionado e a primeira criança nasceu ainda no carro do casal, as 23:40, uma menina.

A mulher foi transferida para a ambulância e cinco minutos depois nasceu a segunda menina.

Apesar do parto complicado das gêmeas dentro dos veículos, mãe e filhas passam bem. As três foram encaminhadas para a maternidade. O pai, todo orgulhoso, fez questão de registrar o nascimento das pequenas.

Em meio a tantas ocorrências consideradas ruins que envolve acidentes e crimes violentos, o nascimentos bem sucedido das gêmeas trouxe alegria, satisfação e esperança para os guerreiros do SAMU que dioturnamente enfrentam as mais diversas situações.