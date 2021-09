Exames realizados pela carreta do Amor só serão entregues em caso de alteração

- Publicidade-

Os exames realizados pela Carreta do Amor do Hospital do Câncer de Barretos, ocorridos em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves este ano, deverão ser entregues apenas às mulheres que tiverem algum tipo de alteração no Preventivo ao Câncer do Colo Uterino (PCCU) e Mamografia.

A informação partiu do Coordenador de Captação de Recursos do Juruá, Daniel Lambertucci. “O exame não foi uma consulta, em que a paciente depois recebe o retorno do médico. Assim, as mulheres que tiverem alguma alteração estão sendo procuradas pela equipe do Hospital de Amor diretamente. Em Mâncio Lima, essa semana por exemplo, já temos mulheres que foram para Rio Branco para exames complementares e consulta com o médico mastologista. Portanto, caso haja alguma alteração, a paciente será procurada pela equipe. IMPORTANTE: se a mulher for contactada, não significa que ela tem câncer, apenas que ela fará uma consulta com o médico em Rio Branco, do Hospital do Amor, para continuidade da investigação. Mas na maioria dos casos, não haverá contato da equipe do Hospital de Amor, porque a paciente está sem nenhuma alteração (graças a Deus)”, destacou.

Em aproximadamente dois meses, mais de 3 mil mulheres passaram pela realização dos exames nos três municípios da região do Juruá.