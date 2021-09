Ex-zagueiro da seleção francesa morre após ficar 39 anos em coma por erro médico

- Publicidade-

O ex-zagueiro da seleção francesa, Jean-Pierre Adams, que entrou em coma profundo em 1982, após um erro na aplicação da anestesia durante uma operação que faria em um dos joelhos, morreu nesta segunda-feira, aos 73 anos, no Hospital Universitário de Nimes, conforme informou o jornal “L’Équipe”.

O antigo defensor, que nasceu no Senegal, desembarcou na França em 1958, aos dez anos. Como profissional, defendeu o extinto Nimes Olympique, Nice, Paris Saint-Germain, além do Mulhouse e do Chalonnais.

Na seleção francesa, figurou em convocações entre 1972 e 1976, acumulando 22 partidas. Com a camisa dos ‘Bleus’, fez dupla de zaga de sucesso com Maurius Trésor.

Em 17 de março de 1982, Adams seria operado por causa da ruptura de ligamento em um dos joelhos, mas acabou sendo vítima de um erro na aplicação da anestesia.

O incidente o deixou em estado vegetativo e o colocou em coma até sua morte, quase quatro décadas depois.