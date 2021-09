Ex prefeito Nilson Areal é condenado a um ano e seis meses de detenção

- Publicidade-



Souza Filho

O Juízo da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira julgou e condenou ex-prefeito do Município.

O ex prefeito Nilson Areal, foi condenado a um ano e seis meses de detenção pela prática de crime de improbidade administrativa. A condenação foi proferida pelo juiz da Vara Criminal da Comarca de Sena Madureira.

A sentença, lançada pelo juiz Fabio Farias, ainda aguardando publicação no Diário da Justiça eletrônico (DJe) considerou que os delitos foram suficientemente comprovados.

A priorização de processos referentes a crimes de improbidade administrativa faz parte da Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), que tem por objetivo responsabilizar, de maneira efetiva e com a devida prioridade, aqueles que incorrem na má gestão de recursos públicos.

Segundo o Ministério Público do Acre, Nilson Areal, teria cometido a prática prevista no art. 1º, inciso XIII, do Decreto-Lei nº 201/67 (a chamada Lei das Responsabilidades de Prefeitos e Vereadores), que consiste em “nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa disposição de lei”.

Ainda segundo o MPAC, os atos teriam ocorrido “entre os anos de 2004 a 2012”, durante as gestões do réu à frente do Poder Executivo do Município de Sena Madureira.

O ex-prefeito, se defendeu nos autos negando qualquer prática ilícita, alegando que a contratação temporária de profissionais é permitida para atender excepcional interesse público, conforme a lei 064/2001 do Município de Sena Madureira.