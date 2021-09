EUA admite que ataque em Cabul matou dez civis, a maioria crianças

- Publicidade-

Um general admitiu que os Estados Unidos cometeram um “erro” ao lançar um ataque com drones contra supostos membros do grupo Estado Islâmico (EI) em Cabul, matando dez civis, inclusive crianças, durante os caóticos últimos dias da retirada americana do Afeganistão no mês passado.

O ataque, um desfecho macabro dos 20 anos de guerra dos Estados Unidos no Afeganistão, teve como alvo uma suposta operação do EI contra o aeroporto de Cabul, do qual a Inteligência americana tinha uma “certeza razoável”, disse o chefe do Comando Central dos Estados Unidos, general Kenneth McKenzie.

“O ataque foi um erro trágico”, disse McKenzie a jornalistas após uma investigação.

O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, ofereceu suas “desculpas” aos familiares das vítimas do ataque.