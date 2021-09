ESTUPRO: Preso no Mato Grosso homem que sequestrou criança em Porto Velho

- Publicidade-

O homem estava com mandado de prisão por estupro de vulnerável no município de Cacoal, em Rondônia

Policiais civis do município de Colniza, no Estado do Mato Grosso (MT), da Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Porto Velho e Delegacia de Polícia Civil de Machadinho do Oeste, após investigações intensas conseguiram êxito em prender o foragido João F. S., 56.

Já em Porto Velho no dia 25 do mês passado ele teria sequestrado uma criança de 12 anos no ramal do Índio, na BR-319.

O acusado era amigo da família e aproveitou uma oportunidade para fugir. No momento da prisão, o homem estava deitado na cama com a criança.

O que diz a Lei

Manter relação sexual com pessoa de idade menor que 14 anos é considerado estupro de vulnerável, mesmo tendo o consentimento dela.

Preso em flagrante, João está à disposição da Justiça.