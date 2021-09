Estou completamente entregue’, afirma Diogo Nogueira sobre Paolla Oliveira

O sambista já fez uma música em homenagem à namorada

ÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O cantor Diogo Nogueira, 40, disse que está apaixonado por Paolla Oliveira, 39. “Estou completamente entregue”, afirmou ele, durante o programa Encontro com Fátima Bernardes, na manhã desta sexta (17).

Nogueira contou que já tinha cruzado com a atriz na Globo, no Domingão do Faustão em 2012, e em algumas outras oportunidades. Ele completou que achou que fosse trote quando Mumuzinho, amigo de ambos, disse que gostaria de apresentar o cantor para Paolla. “Eu falei: ‘não é possível. Será que é verdade?’ Achei que fosse trote, brincadeira.”

Depois de conversarem por algum tempo, Nogueira revelou que preparou um prato “gostoso” para a atriz, uma massa com camarão.

O sambista já fez uma música em homenagem à namorada. “Ela é uma mulher muito forte, guerreira, que gosta de juntar as pessoas, a família, muito simples, verdadeira. Só tenho que agradecer ao papai do céu.”

Paolla Oliveira apareceu em vídeo gravado para dar os parabéns para Fátima, que completa 59 anos nesta sexta (17). “Você está muito bem acompanhada. Aliás, eu ia adorar comemorar o meu aniversário com esse convidado”, brincou a atriz.