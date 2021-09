“Estamos enxugando gelo na BR-364”, diz Jarbas Soster na Assembleia ao pedir reequilíbrio dos contratos

- Publicidade-

Em audiência pública organizada pelas comissões de Serviço Público e de Transportes e Comunicação da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-feira (21) para discutir a respeito das condições da BR-364, o empresário Jarbas Soster, que representa a empresa MSM Industrial Ltda voltou a dizer que há um desequilíbrio nos contratos puxado pelo alto preço dos insumos.

“Esses contratos não contemplam os serviços integralmente. Nós estamos debatendo com o Dnit a questão dos preços, e aumento de até 500% dos insumos, como por exemplo o cimento que teve aumento de 100% e o diesel que dobrou”, pontuou o empresário.

Soster foi enfático, disse que os empresários não tem como arcar com o prejuízo gerado com o desequilíbrio contratual. Ou seja, o preço firmado na época da assinatura dos contratos não reflete mais as necessidades da rodovia, gerando um déficit de mais de R$ 2,5 milhões às empresas.

“Estamos enxugando gelo na BR-364, pois são mais de 600 quilômetros de estrada e poucos recursos para tomar conta dessa malha”, disparou Jarbas Soster.

Ao final da audiência, ficou acertado que uma comissão de parlamentares do Acre vai até Brasília para se reunir com deputados federais e senadores na tentativa de contornar essa situação e assim garantir o não fechamento da BR-364 na época das chuvas, que começa em outubro.