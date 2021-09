Estado renova frota da Saúde no Juruá com a entrega de oito novas ambulâncias

- Publicidade-

Mais um exemplo significativo de compromisso da gestão de Gladson Cameli foi dado na segunda-feira, 14, ao povo do Juruá. Um total de oito novas ambulâncias foram entregues pelo governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), aos municípios de Cruzeiro do Sul, Feijó e Tarauacá. A nova frota garante ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) condições mais salubres de trabalho e propicia à população melhores serviços de saúde.

Com recursos oriundos do Programa de Saneamento Ambiental e Inclusão Socieconômica (Proser) e financiamento realizado pelo Banco Mundial, o governo investiu mais de R$ 7 milhões na compra de 28 novas ambulâncias, que beneficiarão todos os municípios acreanos.

Catiana Rodrigues, coordenadora da Sesacre no Juruá, informa que os veículos serão redistribuídos às unidades hospitalares da regional e destaca que a ação demonstra o empenho do governo em oferecer saúde de qualidade à população.

Equipe que garantiu a distribuição dos equipamentos. Foto: Diego Silva

“A antiga frota apresentava problemas e já havia necessidade de renovação. Com a aquisição, a maioria das nossas unidades hospitalares terão maior suporte com essas ambulâncias e as equipes que nelas trabalham prestarão melhor atendimento à população”, ponderou.

Pedro Pascoal, coordenador estadual do Samu, explica que a nova frota soluciona o problema da falta de cobertura médica com atendimentos pré-hospitalares em alguns municípios. “A partir do momento em que existia a necessidade de transferir pacientes, o transporte era feito pelo Samu. Quando isso acontecia, algumas regiões ficavam sem cobertura de atendimento pré-hospitalar. Essa era uma das nossas maiores dificuldades. Por isso, o governo determinou renovar a frota, que inclui os carros de transporte sanitário”, disse.

As novas viaturas do Samu vêm com desfibriladores, ventiladores de transporte e bombas de infusão. Foto: Diego Silva

O gestor informou ainda que os veículos já estão operantes, com novos equipamentos de suporte avançado. “Vieram, também, ventiladores de transporte, desfibriladores e bombas de infusão. São ambulâncias completas, unidades de transporte avançadas”, completou.

A segunda maior cidade do Acre, Cruzeiro do Sul, foi agraciada com quatro viaturas, e os municípios de Tarauacá e Feijó receberam, cada um, dois veículos.