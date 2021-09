Envolvidos na execução de sogra da ex-secretária de Fazenda do Estado começam a ser julgados

- Publicidade-

No banco dos réus estão os mandantes e os executores do crime

Alisson Souza Olinda, Marciano Melo Marinho, Antônio Eliel de Souza Gomes e os irmãos Francisco e Jeferson Almeida da Silva estão sendo julgados pelo assassinato de Cosmo Ribeira Moura e Tereza da Silva Santos. A sessão é realizada nesta terça-feira, 28, na 1ª Vara do Tribunal do Júri no Fórum Criminal.

O duplo homicídio aconteceu no dia 16 de janeiro do ano passado, quando a residência do casal, localizada na região do Belo Jardim, foi invadida pelos criminosos durante a madrugada. Cosmo Ribeiro e Tereza da Silva estavam dormindo quando foram surpreendidos pelos bandidos. Marido e mulher foram executados a golpes de fação e a tiros.

Tereza Santo era sogra da ex-secretária de Fazenda do Estado Semírames Plácido. Os autores do crime, de acordo com a investigação da Delegacia de Homicídios, fazem parte de uma organização criminosa que atua na região.

A previsão inicial é que o júri se estenda até o início da noite.