Entre maio e agosto, cidades do Acre receberam mais de R$ 145,6 milhões em repasses

A Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz) publicou nesta quarta-feira (22) no Diário Oficial do Estado (DOE) o demonstrativo da distribuição da arrecadação estadual referente aos meses de maio a agosto deste ano. Conforme os dados, as 22 cidades acreanas receberam mais de R$ 145,6 milhões em repasses.