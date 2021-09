Enorme rachadura no Quênia pode dividir a África ao meio

Estudiosos acreditam que o continente africano poderá ser dividido.

Extensa rachadura no Quênia indica que a África poderá se dividir ao meio – Um fenômeno natural vem intrigando cientistas e a população do Quênia. Depois de chuvas torrenciais e abalos sísmicos, uma rachadura de 15 metros de largura e vários quilômetros de extensão se abriu por terra. Estudiosos defendem a ideia de que o fato é o início da divisão da África em dois continentes. Será? A seguir, veja mais detalhes sobre esse acontecimento singular e, de certa forma, insólito.

O que você faria se no lugar onde você mora a terra começasse a tremer e uma imensa rachadura abrisse na terra? Parece um cenário daqueles filmes catastróficos de Hollywood, mas, de fato, aconteceu de verdade! No Quênia, a região do Grande Vale do Rift foi afetada por uma fenda de grande profundidade e extensão, o qual cientistas já conjecturam que esse é o início da divisão da África em dois continentes.