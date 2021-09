Energisa ainda não sabe quantos bairros estão sem luz devido ao temporal

- Publicidade-

O temporal que ocorreu no final da tarde desta sexta-feira, 24, causando diversos estragos em vários pontos deixou também vários bairros completamente no escuro, em Rio Branco.

Até o momento, o que se sabe é que partes do bairro Sobral, Boa União, Mocinha Magalhães, Manoel Julião e dentre outros estão parcialmente ou completamente sem luz. Nas redes sociais, muitos acreanos vem relatando a falta de luz.

Ao ac24horas, a assessoria da Energisa classificou o temporal como “violento” e salientou que ainda não é possível mensurar quantos bairros estão no escuro devido aos estragos provocados pelo temporal.

Segundo a Energisa, as equipes que estavam de folga e as que estavam realizando outro tipo de serviço, foram chamadas ou realocadas para atuar integralmente no restabelecimento da energia nos bairros da capital.

“Ainda não sabemos a quantidade de bairros atingidos, mas 100% das nossas equipes estão nas ruas atendendo as ocorrências. Foi um temporal muito violento e já tínhamos equipes para atuarem no temporal, e como evoluiu a gente teve que chamar equipes que estavam de folga e tivemos que para o pessoal que estavam fazendo outras coisas para realizarem o atendimento pós-temporal. O que podemos dizer é que 100% das equipes estão na rua e daqui duas horas teremos tudo detalhado de quantos bairros foram atingidos por esse temporal”, afirmou.