Empresa deve pagar R$ 37 mil por queimada que destruiu 8 hectares em loteamento de Rio Branco

Uma empresa especializada em desenvolvimento e planejamento urbano teve um recurso negado pela Justiça do Acre e deve pagar R$ 37 mil em multa ambiental. O empreendimento foi autuado pela Secretaria de Meio Ambiente de Rio Branco (Semeia) em 2020 após um incêndio que destruiu uma área de 8 hectares no Loteamento Buriti, na capital acreana.

A área é de propriedade da empresa, contudo, consta nos autos que os donos chamaram uma equipe do Corpo de Bombeiros do Acre logo que perceberam o fogo e que não tiveram responsabilidade pelo incêndio. Foi registrado também um boletim de ocorrência em uma delegacia de Polícia Civil de Rio Branco.

O incêndio ocorreu em agosto do ano passado. Em outubro do mesmo ano, a empresa recebeu o auto de infração por incêndio em vegetação em área particular com a multa no valor de R$ 37 mil.

A defesa do empreendimento entrou na Justiça com uma tutela de urgência para anular o auto de infração alegando que a narrativa do fiscal que foi até o local não diz que a empresa ateou fogo na área, mas, sim, que houve a queimada.