Em uma semana, número de casos da variante delta cresce 86% no Brasil

O Brasil atingiu na última terça-feira (31), um total de 2.613 casos confirmados da variante delta do coronavírus, registrando um aumento de 86% em relação ao número de diagnósticos positivos contabilizados até terça passada (1.405), segundo dados reunidos pelo Ministério da Saúde. A delta já resultou em ao menos 67 mortes em todo o país

A alta expressiva no número de casos, contudo, pode ter influência na alteração na forma de análise da variante pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

No Rio de Janeiro, estado com o maior número absoluto de casos, a delta já corresponde a 86% dos casos de Covid-19 sequenciados, segundo mapeamento da Rede Corona-Ômica de vigilância genômica do novo coronavírus no estado. Em junho, os casos de delta eram apenas 6%. No mês seguinte, saltaram para 48%; agora, são maioria absoluta.

Há exatos sete dias, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) detectou, os primeiros casos da variante delta na Bahia. Os estados que já registraram vítimas da doença são: Bahia (1), Goiás (2), Maranhão (1), Minas Gerais (4), Paraná (21), Pernambuco (1), Rio de Janeiro (11), Rio Grande do Sul (19) e Santa Catarina (2). Além do Distrito Federal, com cinco óbitos.