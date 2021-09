EM UMA CANETADA: Bocalon exonera corregedor da capital e afasta Frank Lima e diretora de saúde

- Publicidade-

Nesta sexta-feira, 3, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (PP), publico no Diário Oficial do Estado (DOE) o afastamento temporário do secretário municipal de Saúde, Frank Lima e da diretora de Gestão da Secretaria Municipal de Saúde, Tatiana Mendes de Assis, por 60 dias.

Na publicação, Jorge Eduardo Bezerra Sobrinho, foi afastado do cargo de corregedor-geral do município, a pedido do próprio. Jorge Eduardo entrou no lugar da ex-corregedora geral Janice Ribeiro Lima.

Frank e Tatiana ainda continuarão recebendo os seus respectivos salários enquanto perdurar o afastamento.