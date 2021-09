Em Tarauacá, policiais penais apreendem 30 litros de bebida artesanal “Maria Louca”

- Publicidade-

Uma ação realizada pelos policiais penais do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC) resultou na apreensão de 30 litros de bebida artesanal “Maria Louca” na Unidade Penitenciária Moacir Prado, em Tarauacá.





De acordo com a equipe de plantão, com base em informações levantadas pelo Setor de Inteligência da unidade, os detentos do bloco novo e pavilhão A estavam fazendo as bebidas. Diante disso, os policiais realizaram revista nos locais, onde encontraram o material ilícito.

Durante o procedimento, 10 presos se declararam donos das bebidas e foram conduzidos ao isolamento preventivo. No âmbito da unidade, um procedimento disciplinar será aberto para investigação dos fatos.