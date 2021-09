Em SP, Gladson Cameli consegue melhorias para o setor aéreo do Acre

- Publicidade-

Sensível com a dificuldade enfrentada pelos acreanos que utilizam o transporte aéreo para se locomover, o governador Gladson Cameli segue em busca de melhorias para o setor. Nesta sexta-feira, 9, o gestor esteve reunido com executivos da Gol Linhas Aéreas e Voepass Linhas Aéreas, em São Paulo (SP), onde apresentou demandas e reforçou o apoio institucional do governo do Estado às companhias.