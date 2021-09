Em Rio Branco, OCA volta a emitir 1ª via do cartão escolar de vale transporte após mais de um ano de suspensão

Com o cartão, estudantes pagam R$ 1 de vale transporte em Rio Branco — Foto: Reprodução/Rede Amazônica Acre

A diretora da OCA, Francisco Brito, explicou que a emissão da primeira via do cartão de estudante está disponível devido à previsão da volta presencial das aulas.

“Não estava sendo oferecido porque as aulas presenciais estavam suspensas. Na parte da tarde na OCA é retirada apenas a primeira via. Como tem a previsão das aulas voltarem gradualmente até o fim do ano, a gente se antecipou para não ter aquele tumulto que vimos em anos anteriores, até porque a pandemia impede que façamos qualquer serviço com aglomeração”, destacou.

Quem precisar renovar o cartão terá que ir até a Universidade Federal do Acre (Ufac), na sede do Diretório Central dos Estudantes (DCE), para fazer o procedimento.

“Não sabemos quantas vias vamos emitir até porque está muito incerto esse cenário da volta às aulas. Com base no público que atendemos anteriormente, os atendimentos foram cerca de 4 mil alunos, mas não temos como confirmar ao certo”, concluiu.

Volta às aulas presenciais

Na rede pública de ensino do estado, a previsão é de as aulas presenciais retornem a partir do dia 4 de outubro de forma gradual e híbrida. O segundo semestre no estado iniciou nessa quarta-feira (8), mas, forma remota.

Já a rede municipal tinha anunciado que as aulas presenciais retornaria na segunda quinzena de setembro, mas voltou atrás e confirmou a data oficial para o retorno no dia 20 de setembro.

As aulas presenciais foram suspensas no dia 17 de março, na semana em que o Acre confirmou os três primeiros casos de Covid-19. Desde então, os alunos têm acesso ao conteúdo escolar pela internet por videoaula, pelo rádio com audioaulas, pela televisão e também com o material impresso disponibilizado nas escolas.