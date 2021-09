Em Rio Branco, mutirão de vacinação contra Covid neste sábado (11) tem movimento tranquilo

A professora Hemila Suelem Oliveira, de 31 anos, aproveitou o dia e foi tomar a segunda dose do imunizante e completou o ciclo dela.

Os idosos com 70 anos ou mais devem ficar atentos à data em que tomaram a segunda dose do imunizante, que é o prazo de seis meses, para poder tomar o reforço. Já os imunossuprimidos – pessoas com baixa imunidade – que tenham tomado a 2ª dose há pelo menos 28 dias podem ser imunizados novamente.