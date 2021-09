Em Rio Branco, campanha ‘Vacina do Bem’ imunizou mais de 1,7 mil pessoas na Cidade do Povo

- Publicidade-

Mais de 1,7 doses de vacinas foram aplicadas durante a Campanha Vacina no Bem, que ocorreu das 8h às 16h na Escola Frei Heitor Maria Turrini, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco, nesta sexta-feira (24). O levantamento é do Programa Nacional de Imunização (PNI).