Em Rio Branco, 200 famílias que invadiram área de terras são despejadas no bairro São Francisco

Muitos dos moradores já tinham construído barracos, casas e moradias no local. Apesar de reclamarem do despejo, os invasores saíram pacificamente. Alguns alegaram que não tinham para onde ir e foram encaminhados para a Defensoria Pública do Estado (DPE) para receberem orientações jurídicas sobre o que pode ser feito.

Uma representante do Ministério Público Estadual (MPE-AC) também esteve no local e negociou todo o procedimento jurídico que precisava ser tomado. Ela explicou que a polícia estava no local para garantir a segurança dos oficiais e outros servidores da Justiça, inclusive do MPE-AC.

Foi ela quem orientou as pessoas a entrarem com um procedimento jurídico na DPE para ganharem algum tipo de Aluguel Social ou outro tipo de moradia.