Em protesto contra o Marco Temporal Indios Katukina impedem passagem até de viaturas policiais pela Br364 que está fechada desde a madrugada

Vestido da forma tradicional, com arco e flexa nas mãos e ” gritos de guerra “, os índios Katukina fecharam a Br 364 há 70 quilômetros de Cruzeiro do Sul e impediram até a passagem de viaturas da Polícia Militar e do IAPEN pelo local nesta quarta-feira, 1. ” Não queremos confusão com ninguém mas agora não passa mais nem o governador aqui “, afirmaram depois de permitir a passagem de duas viaturas da Pm e impedir a terceira de seguir viagem.

Os carros das forças de segurança tiveram que retornar para Cruzeiro do Sul, já que a rodovia está sob jurisdição da Polícia Rodoviária Federal, que até o meio dia, não compareceu no local.

Não se formaram grandes filas em nenhum sentido da rodovia, unica ligação das cidades do Vale do Juruá com o restante do Brasil. Os Katukina haviam avisado, por meio da imprensa , do fechamento da rodovia.

Uma empresa de ônibus fez baldeação dos passageiros que seguiam viagem no sentido Rio Branco/ Cruzeiro do Sul. Alguns motoristas de caminhão vão aguardar no local até poder passar.

Os lideres da manifestação, Adriano e Edilson Katukina afirmam se tratar de um movimento pacífico de protesto exclusivamente pela votação do Marco Temporal em Brasília pelo Supremo Federal . De acordo com o Marco os indígenas só poderão reivindicar a posse de terras ocupadas antes da!Constituição de outubro de 1988.

A Br só será liberada quando a votação em Brasília for concluída.