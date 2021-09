Em menos de uma hora, SAMU realiza três resgates envolvendo motociclistas na fronteira

- Publicidade-

Apesar do susto na BR 317, os motociclistas sofreram ferimentos leves.

Socorrista do Samu que retornavam da Capital Rio Branco por volta das 21h35 desta segunda-feira, dia 27, se depararam com um acidente envolvendo duas motos na BR 317, já na chegada da cidade de Epitaciolândia, no km 02.

Um dos condutores identificado como Jorginei Oliveira da Silva, de 23 anos, entregador de uma lanchonete da cidade que trafegava pela BR, quando foi surpreendido por outra moto que acessava a estrada logo à sua frente.

O outro condutor, Marcos F. de Alcântara, de 26 anos, também sofreu ferimentos leves e ambos foram socorridos ao hospital regional Raimundo Chaar em Brasiléia, onde receberam os cuidados da equipe plantonista. Nenhum corria risco de morte.

Momentos após terem deixado os dois feridos de Epitaciolândia, outra equipe de socorristas do SAMU chegou com uma vítima de acidente com moto, ocorrido em Brasiléia.

O acidente ocorreu no Bairro Marcos Galvão I, quando o motociclista identificado como Natalice Lima de Oliveira (45), em visível estado de embriaguez, chocou sua moto contra um poste, lhe causando alguns ferimentos pelo corpo.

Motociclista teria se chocado sozinho contra poste no Bairro Marcos Galvão I.

A equipe do SAMU foi acionada até o local e o mesmo recebeu os primeiros atendimentos. Logo em seguida, também foi conduzido ao hospital de Brasiléia, onde recebeu os cuidados da equipe médica.

Todos os conduzidos ficaram em observação podendo serem liberados algumas horas depois após o atendimento. Os casos seriam encaminhados as autoridades competentes.

ATUALIZAÇÃO:

Em relação ao primeiro acidente envolvendo duas motos, foi informado que o motociclista que teria causado o acidente na BR 317 km 2, em Epitaciolândia, identificado como Marcos F. de Alcântara, de 26 anos, sofreu perca de alguns dentes após o impacto.

Após serem conduzidos ao hospital e antes de receber o atendimento médico no pronto-socorro, Marcos fugiu sem ser notado. Já o entregador sofreu uma fratura no punho direito e após receber o atendimento médico, foi liberado.