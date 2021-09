EM FEIJÓ : CRIANÇA comemora aniversário com tema e a presença do Corpo de Bombeiros

- Publicidade-

O pequeno Bernardo cézar, de 5 anos, filho de Mirlândio cézar e Luciana ,morador do Bairro Esperança pediu ao seu Pai uma comemoração de aniversário diferente. Ele queria como tema uma festa de Bombeiros pois segundo o Pai, ele quer ser um dos profissionais quando crescer. dai então o seu pai procurou o comando do Bombeiro no município, contou o desejo de seu filho e a corporação do 9º Batalhão em Feijó, atendeu ao chamado do garotinho .

o momento foi marcante para o pequeno e sua Familia , Bernardo , recebeu a equipe , com quem bateu os parabéns. Para a mãe, Maria das Dores Ferrer, a ação foi um sonho realizado. A equipe de plantão chegou de sirene ligada, deu uma volta no caminhão pelo bairro com o BERNARDO e mostrou um pouco das ferramentas que são utilizadas no combate de incêndio