Em depoimento, homem que matou esposa em Cruzeiro do Sul diz que motivação foi uma suposta traição

O crime de feminicídio ocorreu no início da tarde de quarta-feira (15), em Cruzeiro do Sul (AC), no bairro Nova Olinda, próximo ao Polo Moveleiro. Marcos de Lima Nicácio, 41 anos, foi preso em flagrante após tirar a vida da própria esposa Katia da Cruz Bernardo, 29 anos, na frente dos três filhos.

O delegado que cuida do caso, Vinícius Almeida, afirmou que o homem, após cometer o feminicídio – com requintes de crueldade, arrastou a vítima pelos cabelos e a deixou no outro lado da rua; começou a rir da situação; acendeu um cigarro, enquanto esperava a polícia chegar.

O delegado disse, ainda, que em depoimento, o homem afirmou que a motivação do crime teria sido ciúmes; pois, supostamente, a esposa estaria traindo o marido. Contudo, a hipótese foi descartada pelos testemunhos dos vizinhos que afirmam que a mulher era uma dona de casa de boa índole, que não traía o marido e que vivia para cuidar dos filhos.

