Em Cruzeiro do Sul, vacinas da Pfizer e Fiocruz são encontradas nesta segunda-feira (06) no Posto de Saúde da 25

Nessa segunda-feira,06, por ser ponto facultativo apenas a Unidade de Saúde 25 de Agosto está aplicando vacinas, com inicio às sete da manhã até as dezenove horas.

De acordo com a secretária adjunta de saúde do município Valéria Lima, as vacinas que estão sendo aplicadas são da Pfizer e da Fiocruz. “Também teremos atendimento médico caso a população precise e quem não tomou a primeira dose, a gente pede que as pessoas tenham sensibilização e que venha tomar e a segunda dose também.

Já o Dia 07 de Setembro é um feriado vermelho, Dia da Independência do Brasil e nós iremos retornar o serviço somente na quarta-feira.