Em Cruzeiro do Sul, sobe para 8 número de internados no Hospital de Campanha; um óbito foi registrado nas últimas 24 horas

De acordo com o Boletim Informativo do Hospital de Campanha nesta terça-feira, 07, há seis pacientes internados na Clínica Covid, desses três são de Cruzeiro do Sul. Na UTI Covid há duas pessoas, uma de Cruzeiro do Sul e uma de Mâncio Lima, com um intubado.

Há um total de oito pacientes internados.

Ocorreram nas últimas 24 horas, cinco altas hospitalares, um óbito na clínica Covid de Cruzeiro do Sul e uma transferência interna da clínica médica Covid para clínica médica geral. Mais seis pessoas deram entrada na clínica médica Covid e uma na UTI Covid.