Em Cruzeiro do Sul, homem apanha de populares no meio da rua após bater na mulher; assista

Na noite deste domingo (26), um homem apanhou de populares após bater na mulher. O caso aconteceu na Avenida Coronel Mâncio Lima, em Cruzeiro do Sul.

O vídeo feito por testemunhas que estavam no local, mostram que um homem, ainda não identificado e visivelmente bêbado, dá tapas no rosto da mulher que tentava leva-lo para casa.

Alguns homens que viram tudo se indignaram com a situação e partiram pra cima do agressor com murros e chutes. A mulher ainda defende o companheiro e pede que parem de bater nele.

O delegado da Delegacia de Atendimento a Mulher e Proteção a Criança e ao Adolescente (Dempca) de Cruzeiro do Sul, Rômulo Carvalho, tomou conhecimento do caso e comentou a situação. “A maioria dos casos de agressão e feminicídios contra à mulher, são causados por pessoas especialmente sob efeito de bebida alcoólica”.

O delegado pede ainda que qualquer pessoa que tiver informação sobre o ocorrido ou conheça algum dos homens do vídeo vá até a delegacia. “Peço que quem tiver informações sobre esse caso, compareça à delegacia da mulher na quarta-feira ou vá até a delegacia geral nos próximos dias”

Assista: