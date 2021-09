Educandário de Cruzeiro do Sul passa por reforma após receber emendas articuladas pelo Estado

- Publicidade-

Em um esforço conjunto entre governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e das Políticas para as Mulheres (SEASDHM) e o gabinete da deputada estadual Antônia Sales, o Educandário de Cruzeiro do Sul passou por uma ampla reforma e por troca de telhado a partir de emendas no valor de R$ 40 mil.

Educandário de Cruzeiro do Sul passou por uma ampla reforma e por troca de telhado a partir de emendas no valor de R$ 40 mil. Foto: Pedro Devani/Secom

Na tarde desta terça-feira, 28, a titular da SEASDHM, Ana Paula Lima, a coordenadora da secretaria no Juruá, Milca Santos, e a deputada Antônia Sales visitaram o espaço, cujas obras já foram concluídas. A estrutura conta com cinco pavilhões, capela, lavandeira e uma casa de música, que foram totalmente revitalizados para o atendimento das crianças do abrigo.

“Estamos em um momento muito importante para o Educandário, pois este ano completamos 70 anos de serviço e nunca havíamos recebido uma ajuda tão significativa como essa. Agora lutaremos por mais recursos para realizar o sonho de instalar placas de energia solar em nossa unidade”, destacou o diretor-presidente do Educandário, Rinauro Lima.

A deputada Antônia Sales disse que sempre busca entidades filantrópicas que estejam com a documentação em dia para que as emendas sejam liberadas e possam ser utilizadas para a melhoria dos serviços prestados aos seus assistidos. “Temos enfrentado uma grande dificuldade para que as emendas não se percam, pois muitas instituições, infelizmente, não estão com os documentos regulares para receber os recursos. Fico feliz que o Educandário de Cruzeiro do Sul tenha sido beneficiado sem qualquer empecilho”, destacou.

A articulação para o recebimento desses recursos por parte das instituições sociais tem sido o principal papel do governo do Estado, por meio da SEASDHM, quando o assunto é emenda parlamentar, segundo a secretária Ana Paula Lima.

“Nossa secretaria está com uma força-tarefa constantemente montada para orientar as instituições no momento de regularizar a documentação, assim como para mantê-la regular. Nosso intuito é dar todo o apoio necessário, desde a busca pelo recurso até a execução do projeto”, enfatizou.