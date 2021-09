Educação promove ciclo de palestras do projeto Escola sem Drogas

- Publicidade-

O público-alvo são professores, alunos, pais, corpo gestor e funcional da escola. O projeto tem como proposta pedagógica e paradidática capacitar a escola e a família para prevenir o consumo de drogas.

Personagem da obra, Arlem Maffra abriu o ciclo de palestras interagindo com a plateia, com música e uma conversa descontraída com os alunos, professores e equipe gestora do Colégio Acreano. Ele contou sua experiência com drogas na adolescência, os conflitos, a superação e o seu início como escritor, fato que o ajudou no processo de recuperação.

“A fala do Arlem nos diz muito do porquê da realização deste projeto-piloto. Cada coração que for despertado para esse grande perigo, que põe em risco a saúde, a vida familiar e a sobrevivência física e psicológica terá validado esta iniciativa. Para nós cada um importa”, declarou a secretária de Educação, Socorro Neri.