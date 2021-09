Eduardo Bolsonaro defende projeto que filma jornalistas com câmeras escondidas

- Publicidade-

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) defendeu a criação de uma versão brasileira do Project Veritas, que consiste em expor o que chamam de “parcialidade” de jornalistas americanos por meio de câmeras escondidas. As informações são da Folha de S.Paulo.

Durante a conferência conservadora Cpac, que ocorreu em Brasília na última sexta-feira (03) e no último sábado (04), o filho de Jair Bolsonaro disparou: “Não seria nada mal ter aqui [o projeto]. Imagina o que não rola nos corredores da Globolixo”.

De acordo com o parlamentar, era só “dar uma câmera escondida para uma tia do ‘zap’”. Além de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), a conferência também contou com a presença de dois integrantes do Project Veritas nos Estados Unidos.