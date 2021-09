Durante tentativa de assassinato contra o pai, bebê de 9 meses é baleado no Colônia Oliveira Machado

- Publicidade-

MANAUS-AM | Na manhã desta sexta-feira (3/9) por volta de 8h30, um bebê de apenas 9 meses identificado como Matheus, foi atingido por dois disparos de arma de fogo, durante uma tentativa de homicídio contra seu genitor. O fato aconteceu na rua Macurani com a 13 de maio, no bairro Colônia Oliveira Machado, zona Sul de Manaus.

O bebê estava no colo do pai quando foi atingido pelos disparos de arma de fogo na região da mão e do abdômen. De acordo com testemunhas, um suspeito chegou em uma motocicleta atirando contra o pai da criança, que pegou um tiro de raspão no rosto. Ainda de acordo com informações preliminares, o pai da criança identificado como Marcos Rufino Pessoa, supostamente teria uma dívida.

O bebê foi socorrido por populares e encaminhado para o SPA da Zona Sul, posteriormente teve que ser transferido para o hospital Joãozinho, na zona Leste de Manaus.

De acordo informações repassadas por uma testemunha ao site imediato, a criança se encontra na UTI do hospital Joãozinho.

Está matéria pode ser atualizada a qualquer momento com mais informações sobre o estado de saúde do bebê.