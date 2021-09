Duplo homicídio; Homens são assassinados no bairro Jorge Teixeira, em Manaus

- Publicidade-

MANAUS-AM| Dois homens, identificados como Ricardo Breno Dias, 22, Rociely Cordeiro, 34 anos, foram assassinados na tarde desta quinta-feira (02), na rua Cabil com a rua Tucunaré, na 3º etapa do Jorge Teixeira, na zona Leste de Manaus.

De acordo com informações no local, homens em um carro modelo Celta, de cor vermelha, teriam surpreendido as vítimas na via efetuando vários disparos. Até o momento não houve confirmações de prisão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), foi acionado e atestou o óbito no local. O Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), e o Instituto Médico Legal (IML), foram acionados para perícia e remoção dos corpos. Policiais da 14º Companhia Interativa Comunitária (Cicom), seguem isolando a área.