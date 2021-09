Dupla envolvida em latrocínio de policial civil é condenada a quase meio século de prisão

- Publicidade-

A Justiça julgou procedente a denúncia apresentada pelo Ministério Público Estadual contra os dois réus envolvidos no latrocínio do policial civil Francisco Silva Santos. Naelisson Silva do Nascimento e Luiz Fernando da Costa Ferreira foram condenados a quase meio século de prisão. A decisão foi do juiz Manoel Simões Pedroga, da Comarca do município do Bujari.

Naelisson Silva do Nascimento recebeu a maior pena: 25 anos de prisão em regime fechado. Enquanto Luiz Fernando foi sentenciado a 24 anos, também em regime fechado.



Além do latrocínio, o roubo seguido de morte, os réus foram considerados culpados pelos crimes de corrução de menores, por conta do envolvimento de um adolescente no caso, e por tráfico de drogas.

O policial civil aposentado Francisco Santos da Silva, que era conhecido como Chico Santos, foi morto em 9 de novembro do ano passado. O crime aconteceu no imóvel da vítima localizado na Rua João Borges, no centro do Bujari.

O policial estava dormindo quando foi surpreendido pelos três criminosos e morto com um tiro efetuado, segundo a perícia, a uma curta distância. Na fuga, os bandidos roubaram dinheiro e a arma da vítima.

Naelisson e Luiz Fernando foram presos pouco tempo depois do crime, durante uma operação da Polícia Civil.

Os réus não poderão recorrer da sentença em liberdade.